Зачистка лісу на Харківщині тривала більше 2 місяців: нові деталі про операцію ГУР і НГУ

Під час операції в лісі на півночі Харківщини, що тривала більше двох місяців, у полон узяли кілька десятків російських військових.

Джерело: начальник відділення планування 13 бригади Нацгвардії "Хартія" Антон Баєв в ефірі "Суспільне. Студія", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "За всю цю велику операцію, я думаю, в цілому їх взяли більше 20, а, може, й 30-ти. Це бійці різного класу. Це й просто мобілізовані без якоїсь потужної підготовки. Це були і військові з дуже великим досвідом. Ми ловили і "вагнерівців", які були ще в Бахмуті. Дуже різний контингент".

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Деталі: Нацгвардієць наголосив, що цей результат дали спільні дії.

За словами Баєва, на ГУР покладалися специфічні завдання щодо зачистки ворожих позицій і просування вперед, бригада "Хартія" відігравала функцію забезпечення цих дій: допомога артилерією, засобами РЕБ, і заміна підрозділів ГУР, які просувалися.

"Це все результат спільних дій, які ми проводили останні два-три місяці", — зазначив військовий.

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За його інформацією, зараз ситуація в зоні відповідальності бригади контрольована. Бійці закріплюються на тих позиціях, які вдалося відновити останнім часом. Також тривають ударно-пошукові дії, військові збільшують буферну зону між першими порядками підрозділів Сил оборони і противником.

Захоплені позиції через умови рельєфу (перепади висоти, яри, балки) – це, по суті, одномісні нори, пояснює Баєв.

Пряма мова: "Це не просто викопана нора – вона має різні загини, щоб уникати пошкоджень від гранат. Їх було дуже багато. З того, що ми вже бачимо: одна нора на людину, вона може сягати чотирьох метрів у глибину і які дуже важко зачищати. Вони розміщені секторами, які накладаються один на одного, щоб уникати "сліпих зон". І їх частота, таких нір, може досягати через кожні 5-6 метрів. Тож потрібно розуміти, що специфіка операції була дуже складною. Ми починали працювати, коли ліс ще був дуже густий, зелений. Важка місцевість".

Що передувало: ГУР МОУ повідомив що підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

За даними "Української правди" , спецоперація завершилась 15 жовтня.

Повідомлялось, що під час цієї операції розвідники зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів.