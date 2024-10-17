Зачистка леса на Харьковщине длилась более 2 месяцев: новые детали об операции ГУР и НГУ

Во время операции в лесу на севере Харьковщины, которая длилась более двух месяцев, в плен взяли несколько десятков российских военных.

Источник: начальник отделения планирования 13 бригады Нацгвардии "Хартия" Антон Баев в эфире "Суспільне. Студия", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "За всю эту большую операцию, я думаю, в целом их взяли более 20, а, может, и 30-ти. Это бойцы разного класса. Это и просто мобилизованные без какой-то мощной подготовки. Это были и военные с очень большим опытом. Мы ловили и "вагнеровцев", которые были еще в Бахмуте. Очень разный контингент".

Реклама:

Детали: Нацгвардеец отметил, что этот результат дали совместные действия.

По словам Баева, на ГУР возлагались специфические задачи по зачистке вражеских позиций и продвижения вперед, бригада "Хартия" играла функцию обеспечения этих действий: помощь артиллерией, средствами РЭБ и замена подразделений ГУР, которые продвигались.

"Это все результат совместных действий, которые мы проводили последние два-три месяца", - отметил военный.

РЕКЛАМА:

По его информации, сейчас ситуация в зоне ответственности бригады контролируемая. Бойцы закрепляются на тех позициях, которые удалось восстановить в последнее время. Также продолжаются ударно-поисковые действия, военные увеличивают буферную зону между первыми порядками подразделений Сил обороны и противником.

Захваченные позиции из-за условий рельефа (перепады высоты, овраги, балки) - это, по сути, одноместные норы, объясняет Баев.

Прямая речь: "Это не просто выкопанная нора - она имеет различные загибы, чтобы избегать повреждений от гранат. Их было очень много. Из того, что мы уже видим: одна нора на человека, она может достигать четырех метров в глубину и которые очень трудно зачищать. Они размещены секторами, которые накладываются друг на друга, чтобы избегать "слепых зон". И их частота, таких нор, может достигать через каждые 5-6 метров. Поэтому нужно понимать, что специфика операции была очень сложной. Мы начинали работать, когда лес еще был очень густой, зеленый. Тяжелая местность".

Что предшествовало: ГУР МОУ сообщил, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

По данным "Украинской правды", спецоперация завершилась 15 октября.

Сообщалось, что во время этой операции разведчики зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов.