Орбана злякав План перемоги від Зеленського: прем'єр хоче переговорів ЄС із Росією

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським План перемоги викликає в нього "жах", і оголосив про наміри просувати ідею переговорів Євросоюзу з Росією.

Джерело: Орбан у Facebook напередодні саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр-міністр охарактеризував саміт Євросоюзу як "три великі битви", першою з яких назвав представлення Зеленським Плану перемоги.

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"Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху", – сказав Орбан.

Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо України.

"Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори!" – пише угорський прем'єр.

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За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції "від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації".

Передісторія:

План перемоги, презентований Зеленським у Верховній Раді 16 жовтня 2024 року, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

17 жовтня президент України представив план на саміті ЄС і заявив, що з-поміж 18 лідерів, які коментували "план перемоги", більшість висловлювалися на його підтримку.

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