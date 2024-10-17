Орбана злякав План перемоги від Зеленського: прем'єр хоче переговорів ЄС із Росією
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським План перемоги викликає в нього "жах", і оголосив про наміри просувати ідею переговорів Євросоюзу з Росією.
Джерело: Орбан у Facebook напередодні саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня, цитує "Європейська правда"
Деталі: Прем’єр-міністр охарактеризував саміт Євросоюзу як "три великі битви", першою з яких назвав представлення Зеленським Плану перемоги.
"Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху", – сказав Орбан.
Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо України.
"Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори!" – пише угорський прем'єр.
За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції "від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації".
Передісторія:
- План перемоги, презентований Зеленським у Верховній Раді 16 жовтня 2024 року, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
- 17 жовтня президент України представив план на саміті ЄС і заявив, що з-поміж 18 лідерів, які коментували "план перемоги", більшість висловлювалися на його підтримку.
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