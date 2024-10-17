Орбана напугал План победы от Зеленского: премьер хочет переговоров ЕС с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что изложенный накануне Владимиром Зеленским План победы вызывает у него "ужас", и объявил о намерениях продвигать идею переговоров Евросоюза с Россией.

Источник: Орбан в Facebook накануне саммита ЕС в Брюсселе 17 октября, цитирует "Европейская правда"

Детали: Премьер-министр охарактеризовал саммит Евросоюза как "три большие битвы", первой из которых назвал представление Зеленским Плана победы.

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"То, что он изложил вчера в украинском парламенте, не может не вызывать ужаса", - сказал Орбан.

Он в очередной раз заявил, что ЕС должен пересмотреть свою "плохо организованную, плохо воплощенную, плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины.

"Но это не означает больше войн, больше опасного оружия и оружия дальнего радиуса действия, но это означает, что нам нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры!" - пишет венгерский премьер.

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По его словам, он хочет призвать канцлера Германии и президента Франции "от имени всего Европейского Союза как можно скорее начать переговоры с россиянами, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".

Предыстория:

План победы, презентованный Зеленским 16 октября 2024 года в Верховной Раде, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

17 октября президент Украины представил план на саммите ЕС и заявил, что из 18 лидеров, которые комментировали "план победы", большинство высказывались в его поддержку.

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