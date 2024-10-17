Президент України Володимир Зеленський заперечив, що Україна готується створити ядерну зброю.

Джерело: Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі

Пряма мова Зеленського: "Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн-підписантів (на той час включно з Росією, Китаєм, США) матиме гарантії безпеки, територіальної цілісності і суверенності. Це означає, що ми віддали ядерну зброю. І ці люди, які тоді були партнерами, повинні були нам надати гарантії безпеки".

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Деталі: Президент нагадав, що Будапештський меморандум не вберіг Україну від військової агресії з боку Росії, саме тому він покладає надії на НАТО.

Рютте додав, аби ЗМІ не перекривлювали факти. За його словами, Україна має бути в НАТО і партнери зроблять все, що потрібно для перемоги.

Раніше німецьке видання Bild з посиланням на неназваного українського чиновника написало, що в України є матеріал і знання щодо створення ядерної зброї: "Матеріал у нас є, у нас є знання. Якщо буде вказівка, нам знадобиться лише кілька тижнів для створення першої бомби".

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Що передувало:

Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.