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Зеленский отрицает, что Украина готовится создать ядерное оружие

Татьяна ОлейникЧетверг, 17 октября 2024, 20:04
Зеленский отрицает, что Украина готовится создать ядерное оружие
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что Украина готовится создать ядерное оружие.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе

Прямая речь Зеленского: "Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, было прописано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина от этих стран-подписантов (в то время включая Россию, Китай, США) будет иметь гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенности. Это означает, что мы отдали ядерное оружие. И эти люди? rоторые тогда были партнерами, должны были нам предоставить гарантии безопасности".

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Детали: Президент напомнил, что Будапештский меморандум не уберег Украину от военной агрессии со стороны России, именно поэтому он возлагает надежды на НАТО.

Рютте добавил, чтобы СМИ не перекрывали факты. По его словам, Украина должна быть в НАТО и партнеры сделают все, что нужно для победы.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что у Украины есть материал и знания по созданию ядерного оружия: "Материал у нас есть, у нас есть знания. Если будет указание, нам понадобится всего несколько недель для создания первой бомбы".

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Что предшествовало:

Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

ядерное оружиеЗеленский
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