Сили оборони просунулися біля Торецька і Покровська – ISW

Інститут вивчення війни відзначає просування українських військ біля Торецька та Покровська, а російських – у Курській області та поблизу Часового Яру, Покровська і Курахового.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Як зазначає ISW, українські сили нещодавно повернули собі територію в межах Торецька на тлі продовження російських наступальних операцій в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили позиції в центрі Торецька.

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Водночас зазначається, що російські війська 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Торецька, на південь від Торецька біля Неліпівки, на захід від Торецька біля Щербинівки та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.

ISW також повідомляє, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, а українські сили – на схід від Покровська. Геолокаційні дані, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що російські сили, які діють на південний схід від Покровська, нещодавно здобули перемогу в східній Лисівці (на захід від Новогродівки), захопили водоочисні споруди на захід від Новогродівки і просунулися вздовж вітрової смуги на південний захід від Селидового.

При цьому геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили незначні позиції поблизу Миколаївки (на схід від Покровська і на захід від Гродівки).

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Разом з тим, у Курській області російські війська просунулися на західний бік українського виступу. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Зеленого Шляху (на південний схід від Кореневого).

ISW також повідомляє про просування російських військ в межах і на південний схід від Часового Яру, а також на схід від Курахового.

Ключові висновки ISW за 17 жовтня: