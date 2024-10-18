Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска – ISW

Институт изучения войны отмечает продвижение украинских войск возле Торецка и Покровска, а российских – в Курской области и вблизи Часового Яра, Покровска и Курахово.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Как отмечает ISW, украинские силы недавно вернули себе территорию в пределах Торецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили позиции в центре Торецка.

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В то же время отмечается, что российские войска 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки.

ISW также сообщает, что российские силы недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, а украинские силы – на восток от Покровска. Геолокационные данные, опубликованные 17 октября, указывают на то, что российские силы, действующие к юго-востоку от Покровска, недавно одержали победу в восточной Лисовке (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись вдоль ветровой полосы к юго-западу от Селидово.

При этом геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили незначительные позиции вблизи Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки).

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Вместе с тем, в Курской области российские войска продвинулись на западную сторону украинского выступления. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Зеленого Пути (к юго-востоку от Кореневого).

ISW также сообщает о продвижении российских войск в пределах и к юго-востоку от Часового Яра, а также к востоку от Курахово.

Ключевые выводы ISW за 17 октября: