Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска – ISW

Катерина ТищенкоПятница, 18 октября 2024, 03:21
Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска – ISW
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Институт изучения войны отмечает продвижение украинских войск возле Торецка и Покровска, а российских – в Курской области и вблизи Часового Яра, Покровска и Курахово.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Как отмечает ISW, украинские силы недавно вернули себе территорию в пределах Торецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили позиции в центре Торецка.

Реклама:

В то же время отмечается, что российские войска 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки.

ISW также сообщает, что российские силы недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, а украинские силы – на восток от Покровска. Геолокационные данные, опубликованные 17 октября, указывают на то, что российские силы, действующие к юго-востоку от Покровска, недавно одержали победу в восточной Лисовке (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись вдоль ветровой полосы к юго-западу от Селидово.

При этом геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили незначительные позиции вблизи Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки).

РЕКЛАМА:

Вместе с тем, в Курской области российские войска продвинулись на западную сторону украинского выступления. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Зеленого Пути (к юго-востоку от Кореневого).

ISW также сообщает о продвижении российских войск в пределах и к юго-востоку от Часового Яра, а также к востоку от Курахово.

Ключевые выводы ISW за 17 октября:

  • Российские источники сообщили, что неизвестные убили заместителя командира Учебного центра Сил специальных операций России Никиту Кленкова под Москвой.
  • Европейский Союз опубликовал 16 октября заявление, в котором осудил казни украинских военнопленных, и отметил, что с февраля 2022 года в российском плену погибли по меньшей мере 177 украинских военнопленных.
  • Недавно украинские войска продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед в Курской области и вблизи Часового Яра, Покровска и Курахово.

война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кличко отстранил своего заместителя Прокопива от обязанностей после расследования Bihus.Info

фото450 тыс. долларов и российский паспорт: СБУ задержала руководительницу МСЭК Николаевщины

доповненоДроны атаковали также предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ  

видеоВ австралийском парламенте королю Британии Чарльзу кричали "Ты не мой король!"

СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину

Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине

Все новости...
война
Россияне 24 раза ударили по территории Курской области – Генштаб
Российские войска 81 раз обстреляли Сумскую область, пострадал местный житель
Орбана напугал План победы от Зеленского: премьер хочет переговоров ЕС с Россией
Последние новости
12:37
Дэймон, Голланд и секретное название. Стали известны детали следующего фильма Кристофера Нолана
12:23
В Украине резко вырос импорт подержанных авто до 5 лет: самые популярные - электрокары
12:12
В одесской школе во время тревоги умер ребенок – полиция
12:04
Россияне убили 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика в Донецкой области
12:01
МИД Эстонии уволил сотрудницу из-за научной работы об "украинском национализме"
12:00
Умер вокалист рок-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно
12:00
киберспортБолезненное возвращение: Команда S1mple проиграла два матча и вылетела из турнира
11:40
Украина и Франция подписали договор на 200 миллионов евро
11:39
дополнено В Полтаве в пункте сбора нашли повешенным военнообязанного: в ОТЦК говорят – суицид
11:30
Зеленский подписал закон об изменениях в УК в связи с ратификацией Римского статута
Все новости...
Реклама:
Реклама: