Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе
В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локально потеряны, 2 улетели в Беларусь, еще около 10 дронов находятся в воздухе – по ним ведется боевая работа.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "По состоянию на 08.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135-ти вражеских беспилотников.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины"
Детали: В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях".
По данным Воздушных сил, еще 44 российских беспилотника локально потеряны, 2 – улетели в Беларусь, до 10-ти вражеских БпЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины.
Боевая работа продолжается.
Предыстория:
- Вечером 17 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.