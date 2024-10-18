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Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Анастасия ПроцПятница, 18 октября 2024, 08:57
Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе
Работа ППО. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локально потеряны, 2 улетели в Беларусь, еще около 10 дронов находятся в воздухе – по ним ведется боевая работа.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "По состоянию на 08.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135-ти вражеских беспилотников.

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Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины"

Детали: В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях".

По данным Воздушных сил, еще 44 российских беспилотника локально потеряны, 2 – улетели в Беларусь, до 10-ти вражеских БпЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины.

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Боевая работа продолжается.

Предыстория:

ПВОбеспилотники
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