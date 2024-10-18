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Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

У п’ятницю 18 вересня повітряна тривога, яку оголошували у зв'язку з атакою російських безпілотників, у Київській області тривала більше 14 годин.

Джерело: очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко в соцмережах

Пряма мова: "Російські окупанти не припиняють атакувати Київщину БпЛА. Остання тривога тривала більше 14 годин.

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В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає".

Деталі: Водночас очільник області зазначив, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей було пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї.

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Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога, додав Кравченко.

Що передувало: Повітряні сили повідомляли, що в ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну 135 ударними безпілотниками, станом на 8.30 ранку п'ятниці 80 безпілотників вдалося знищити, 44 були локаційно втрачені, 2 полетіли в Білорусь.

Київська областьвійнабезпілотникиповітряна тривога
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