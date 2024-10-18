Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА

В пятницу 18 сентября воздушная тревога, которую объявляли в связи с атакой российских беспилотников, в Киевской области продолжалась более 14 часов.

Источник: глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко в соцсетях

Прямая речь: "Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевскую область БпЛА. Последняя тревога длилась более 14 часов.

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В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет".

Детали: В то же время глава области добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей был поврежден мотоцикл, который находился в частном дворе.

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Оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки врага, отметил Кравченко.

Что предшествовало: Воздушные силы сообщали, что в ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, по состоянию на 8.30 утра пятницы 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локационно потеряны, 2 улетели в Беларусь.