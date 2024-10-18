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Розстріл полонених на "Зеніті" в Авдіївці: рідні отримали 5 тіл

"Українська правда"П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:31
Розстріл полонених на Зеніті в Авдіївці: рідні отримали 5 тіл
Фото: "Слідство.Інфо"

Росія повернула тіла п’ятьох з шести українських військових, страчених у лютому 2024 року на позиції "Зеніт" в місті Авдіївка.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: У лютому 2024 року росіяни стратили на позиції "Зеніт" шістьох бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. 

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16 лютого росіяни оприлюднили відео пʼяти загиблих українських військових на опорному пункті "Зеніт". Тіла були звалені у воду.

Родичі впізнали серед загиблих трьох військових: Георгія Павлова, Андрія Дубицького, Івана Житника.

"Я перша знайшла тіло чоловіка. Через групи в Telegram писала, що шукаю чоловіка, описувала, які є тату на тілі. Тіло прийшло в обміні 29.03.2024. Мені написала жінка, яка займається тілами, яка і заснувала групу пошуку безвісти зниклих та загиблих", – розповідає дружина Андрія Дубицького Людмила. 

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Після жінка одразу написала про це у чат з іншими рідними страчених на "Зеніті" бійців. Усі тіла привезли до Києва.

Разом з Дубицьким на російському відео був Георгій Павлов з позивним "Панда". Його впізнала мама Інна.

Катерина – сестра бійця Івана "Джанго" Житника – теж до останнього сподівалася, що її брата полікують і обміняють. 

Однак на російському відео жінка впізнала тіло брата по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли їх виводили з шахти росіяни.

Імена трьох інших захисників невідомі.

Протягом більш ніж пів року після трагедії вдалося повернути тіла п’ятьох із шести військовополонених на підкотрольну уряду України територію.

Передісторія:

  • 110 бригада під час виходу із займаних позицій повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.
  • Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії українські правоохоронці мають дані про страту на полі бою російськими військовими 102 українських військовополонених.

жертвивійнаДонецька область
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