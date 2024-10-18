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Расстрел пленных на "Зените" в Авдеевке: родным удалось получить 5 тел

"Украинская правда"Пятница, 18 октября 2024, 14:31
Расстрел пленных на Зените в Авдеевке: родным удалось получить 5 тел
Фото: "Слідство.Інфо"

Россия вернула тела пятерых из шести украинских военных, казненных в феврале 2024 года на позиции "Зенит" в городе Авдеевка.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: В феврале 2024 года россияне казнили на позиции "Зенит" шестерых бойцов 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко. 

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16 февраля россияне обнародовали видео пяти погибших украинских военных на опорном пункте "Зенит". Тела были свалены в воду.

Родственники опознали среди погибших троих военных: Георгия Павлова, Андрея Дубицкого, Ивана Житника.

"Я первая нашла тело мужчины. Через группы в Telegram писала, что ищу мужчину, описывала, какие есть тату на теле. Тело пришло в обмене 29.03.2024. Мне написала женщина, которая занимается телами, которая и основала группу поиска без вести пропавших и погибших", – рассказывает жена Андрея Дубицкого Людмила. 

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После женщина сразу написала об этом в чат с другими родными казненных на "Зените" бойцов. Все тела привезли в Киев.

Вместе с Дубицким на российском видео был Георгий Павлов с позывным "Панда". Его узнала мама Инна.

Екатерина – сестра бойца Ивана "Джанго" Житника – тоже до последнего надеялась, что ее брата полечат и обменяют. 

Однако на российском видео женщина узнала тело брата по одежде и бутылке с водой, которую он держал в руках, когда их выводили из шахты россияне.

Имена трех других защитников неизвестны.

В течение более чем полгода после трагедии удалось вернуть тела пятерых из шести военнопленных на подконтрольную правительству Украины территорию.

Предыстория:

  • 110 бригада во время выхода из занимаемых позиций сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.
  • Всего с начала полномасштабного вторжения России украинские правоохранители имеют данные о казни на поле боя российскими военными 102 украинских военнопленных.

жертвывойнаДонецкая область
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