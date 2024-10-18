Расстрел пленных на "Зените" в Авдеевке: родным удалось получить 5 тел
Россия вернула тела пятерых из шести украинских военных, казненных в феврале 2024 года на позиции "Зенит" в городе Авдеевка.
Источник: "Слідство.Інфо"
Детали: В феврале 2024 года россияне казнили на позиции "Зенит" шестерых бойцов 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко.
16 февраля россияне обнародовали видео пяти погибших украинских военных на опорном пункте "Зенит". Тела были свалены в воду.
Родственники опознали среди погибших троих военных: Георгия Павлова, Андрея Дубицкого, Ивана Житника.
"Я первая нашла тело мужчины. Через группы в Telegram писала, что ищу мужчину, описывала, какие есть тату на теле. Тело пришло в обмене 29.03.2024. Мне написала женщина, которая занимается телами, которая и основала группу поиска без вести пропавших и погибших", – рассказывает жена Андрея Дубицкого Людмила.
После женщина сразу написала об этом в чат с другими родными казненных на "Зените" бойцов. Все тела привезли в Киев.
Вместе с Дубицким на российском видео был Георгий Павлов с позывным "Панда". Его узнала мама Инна.
Екатерина – сестра бойца Ивана "Джанго" Житника – тоже до последнего надеялась, что ее брата полечат и обменяют.
Однако на российском видео женщина узнала тело брата по одежде и бутылке с водой, которую он держал в руках, когда их выводили из шахты россияне.
Имена трех других защитников неизвестны.
В течение более чем полгода после трагедии удалось вернуть тела пятерых из шести военнопленных на подконтрольную правительству Украины территорию.
Предыстория:
- 110 бригада во время выхода из занимаемых позиций сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.
- Всего с начала полномасштабного вторжения России украинские правоохранители имеют данные о казни на поле боя российскими военными 102 украинских военнопленных.