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Сили оборони для збереження життів відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці – Тарнавський

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 14:47
Сили оборони для збереження життів відійшли з позиції Зеніт в Авдіївці – Тарнавський
Авдїівка, скрін з мапи Deepstate станом на день 16 лютого

Українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Пряма мова: "Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

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Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. 

Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.  

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів".

ВІДЕО ДНЯ
Укріпрайон
Укріпрайон "Зеніт" в Авдіївці
Deepstate

Що передувало: 

  • В Авдіївці тривають запеклі бої. На тому напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту.
  • 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

Теми: Збройні силиАвдіївкавійна
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