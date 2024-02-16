Сили оборони для збереження життів відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці – Тарнавський

Авдїівка, скрін з мапи Deepstate станом на день 16 лютого

Українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Пряма мова: "Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

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Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів".

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Укріпрайон "Зеніт" в Авдіївці Deepstate

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