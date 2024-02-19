Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

110 бригада заявила, що росіяни мали евакуювати поранених із "Зеніту", а натомість – розстріляли

Олександр ШумілінПонеділок, 19 лютого 2024, 19:50
110 бригада заявила, що росіяни мали евакуювати поранених із Зеніту, а натомість – розстріляли
Фото: 110 бригада

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.

Джерело: заява 110 бригади

Дослівно: "Щодо позиції "Зеніт". Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

Реклама:

Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.

Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

ВІДЕО ДНЯ

Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу".

Передісторія:

  • У п’ятницю українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.
  • У неділю 18 лютого рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Теми: АвдіївкаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня

Російський А-50 збили завдяки С-200 – джерело в ГУР

Sea Baby: українці задонатили майже 300 млн за рекордні 2 дні 

ЗМІ: Зеленський планує візит до Вірменії

фотоЧерез корупцію затримали посадовця управління Міноборони

Спільна зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулась – Шмигаль

Усі новини...
Сили оборони відбивають атаки росіян поблизу Ласточкиного на Авдіївському напрямку – Генштаб
Пілота РФ, який перегнав Україні гелікоптер, знайшли застреленим в Іспанії – ГУР
На Дніпропетровщині знищили російську ракету Х-59
Останні новини
04:06
Ворог атакував громаду Сумщини 12 ракетами, на іншу скинув 14 мін
03:10
відеоЗМІ: На Херсонщині впав російський літак Су-34
02:42
відео, оновленоУ російському Липецьку пролунали вибухи, горів металургійний комбінат
02:26
Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня
01:42
відеоРосіяни шукають "наші слабкі місця" на Авдіївському напрямку – 3-я ОШБр
00:40
ЗМІ: Британія пропонує громадянство потенційним інформаторам у Росії
00:18
Російське Міноборони заявило, що дві області РФ атакували українські безпілотники
23:52
В Україні на війні загинув доброволець з Литви
23:49
Оновлено, фото, відеоВорог атакував Одесу ударними дронами: є загиблий і поранені
23:42
Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: