Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Естонії: Участь солдатів КНДР у війні не змінить ситуацію на фронті

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:34

У розвідцентрі Сил оборони Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України не змінить ситуацію на фронті.

Джерело: глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, "Європейська правда", ERR

Деталі: Ківісельг прокоментував повідомлення про відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії для підтримки її агресії в Україні, що, на його думку, свідчить про проблеми Росії з підтриманням інтенсивності військової активності.

Реклама:

"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", – сказав Ківісельг.

"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3000 осіб або 10 000 осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", – сказав полковник.

Надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах, пояснив Ківісельг.

РЕКЛАМА:

"Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому, – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії, – Також військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні".

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявив, що не може підтвердити участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

Сполучені Штати перед цим заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Перед цим президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

КНДРРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
КНДР
В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південної Кореї
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України
Останні новини
04:46
ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
Усі новини...
Реклама:
Реклама: