Разведка Эстонии: Участие солдат КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте

В разведцентре Сил обороны Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины не изменит ситуацию на фронте.

Источник: глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, "Европейская правда", ERR

Детали: Кивисельг прокомментировал сообщения об отправке Северной Кореей солдат в Россию для поддержки ее агрессии в Украине, что, по его мнению, свидетельствует о проблемах России с поддержанием интенсивности военной активности.

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"В публичных сообщениях говорится о том, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 тысяч человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", – сказал Кивисельг.

"В то же время возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил – 3 тысячи человек или 10 тысяч человек – не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", – сказал полковник.

Предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах, пояснил Кивисельг.

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"Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая оставалась недоступной до сих пор и которую эти страны смогут использовать в будущем, – заявил глава разведки Сил обороны Эстонии. – Также военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который смогут использовать против своих соседей в своем регионе".

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

Соединенные Штаты перед этим заявили, что обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

Перед этим президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.