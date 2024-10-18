Беларускі Гаюн: "Шахед" зайшов на територію Білорусі

Під час російської атаки ударними дронами по Україні 18 жовтня один безпілотник знову зайшов на територію Білорусі.

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "Близько 23:35 один російський дрон-камікадзе типу "Шахед" зайшов на територію Гомельської області з Чернігівської області.

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Повідомляється, що ще кілька "Шахедів" йдуть тим самим курсом у напрямку Комарина".

Що передувало:

У ніч з 17-го на 18 жовтня на територію Білорусі зайшли щонайменше 6 російських ударних БпЛА, білоруси підіймали винищувач з аеродрому "Барановичі".