Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларускі Гаюн: "Шахед" зашел на территорию Беларуси

Татьяна ОлейникПятница, 18 октября 2024, 23:55
Беларускі Гаюн: Шахед зашел на территорию Беларуси
Иллюстративное фото - Getty Images

Во время российской атаки ударными дронами по Украине 18 октября один беспилотник снова зашел на территорию Беларуси.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "Около 23:35 один российский дрон-камикадзе типа „Шахед" зашел на территорию Гомельской области из Черниговской области.

Реклама:

Сообщается, что еще несколько "Шахедов" идут тем же курсом в направлении Комарина".

Что предшествовало:

В ночь с 17-го на 18 октября на территорию Беларуси зашли по меньшей мере 6 российских ударных БпЛА, белорусы поднимали истребитель с аэродрома "Барановичи".

ШахедБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ожидает больше пакетов поддержки Украины на следующей неделе

Динамо вырвало ничью с Шахтером в «украинском классико»

Президент Грузии: Не признаем результаты "российских выборов"

Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии

Погода в начале недели порадует относительным теплом

Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону

Все новости...
Шахед
Россияне атакуют Украину ударными дронами
Беларускі Гаюн: Несколько российских ударных БпЛА зашли в Беларусь из Украины
4 "Шахеда" зашли в Беларусь, еще 7 пролетели транзитом – Беларускі Гаюн
Последние новости
23:04
Генштаб: Россияне получили жесткий отпор возле Селидово и потеряли почти 200 оккупантов
22:52
Президент Литвы: Результаты выборов в Грузии несовместимы со сближением с ЕС
22:51
тестМожете ли вы отличить украинские слова от суржика
22:37
В Киеве во второй раз объявили тревогу: угроза БпЛА
22:20
обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА по Украине с разных направлениях
22:15
Как позаботиться о коже рук при наступлении холода? Научные советы
22:05
Орбан собрался в Грузию, где назревают протесты из-за "украденных выборов"
21:30
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
21:25
В Помпеях археологи раскопали маленький дом с изысканными фресками, изображающими мифические сцены
21:15
Зеленский ожидает больше пакетов поддержки Украины на следующей неделе
Все новости...
Реклама:
Реклама: