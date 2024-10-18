Беларускі Гаюн: "Шахед" зашел на территорию Беларуси

Во время российской атаки ударными дронами по Украине 18 октября один беспилотник снова зашел на территорию Беларуси.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "Около 23:35 один российский дрон-камикадзе типа „Шахед" зашел на территорию Гомельской области из Черниговской области.

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Сообщается, что еще несколько "Шахедов" идут тем же курсом в направлении Комарина".

Что предшествовало:

В ночь с 17-го на 18 октября на территорию Беларуси зашли по меньшей мере 6 российских ударных БпЛА, белорусы поднимали истребитель с аэродрома "Барановичи".