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Додому під час обміну вернулись 34 бійці "Азову" – Прокопенко

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 02:05
Додому під час обміну вернулись 34 бійці Азову – Прокопенко
Фото з Telegram омбудсмана України

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що під час останнього обміну військовополоненими, додому повернулися 34 військовослужбовці "Азову", які боронили Маріуполь.

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова "Редіса": "У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ої бригади "Азов" сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову"".

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Деталі: За його словами, ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки. Прокопенко наголосив, що "завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року".

"Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", – заявив командир.

Водночас він нагадав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".

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"Наше спільне завдання – повернути кожного", – підсумував Прокопенко.

 Передісторія:

Азов обмінполонені
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