Домой во время обмена вернулись 34 бойца "Азова" – Прокопенко
Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что во время последнего обмена военнопленными, домой вернулись 34 военнослужащих "Азова", которые защищали Мариуполь.
Источник: Прокопенко в Facebook
Прямая речь "Редиса": "Во времена тяжелых боев такие новости придают личному составу 12-й бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова"".
Детали: По его словам, эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену 2,5 года. Прокопенко отметил, что "благодаря бойцам Мариупольского гарнизона, Украина выдержала первый удар весной 2022 года".
"Я приветствую вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", – заявил командир.
В то же время он напомнил, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".
"Наша общая задача – вернуть каждого", – подытожил Прокопенко.
Предыстория:
- Вечером 18 октября стало известно, что украинского правозащитника и военнослужащего Максима Буткевича вернули из российского плена.
- Позже Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что провел 58-й обмен военнопленными – домой вернулись еще 95 защитников Украины.