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Домой во время обмена вернулись 34 бойца "Азова" – Прокопенко

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 02:05
Домой во время обмена вернулись 34 бойца Азова – Прокопенко
Фото из Telegram омбудсмена Украины

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что во время последнего обмена военнопленными, домой вернулись 34 военнослужащих "Азова", которые защищали Мариуполь.

Источник: Прокопенко в Facebook

Прямая речь "Редиса": "Во времена тяжелых боев такие новости придают личному составу 12-й бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова"".

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Детали: По его словам, эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену 2,5 года. Прокопенко отметил, что "благодаря бойцам Мариупольского гарнизона, Украина выдержала первый удар весной 2022 года".

"Я приветствую вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", – заявил командир.

В то же время он напомнил, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".

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"Наша общая задача – вернуть каждого", – подытожил Прокопенко.

Предыстория:

Азовобменпленные
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