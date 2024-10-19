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У Києві працює ППО – МВА

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 04:46
У Києві працює ППО – МВА
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Після 4 ранку 19 жовтня у столиці чули звуки вибухів, влада повідомила про роботу ППО.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальник КМВА Сергія Попка: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

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Передісторія:

КиївППО
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