У Києві працює ППО – МВА

Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Після 4 ранку 19 жовтня у столиці чули звуки вибухів, влада повідомила про роботу ППО.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальник КМВА Сергія Попка: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

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Передісторія: