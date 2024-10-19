У Києві працює ППО – МВА
Субота, 19 жовтня 2024, 04:46
Після 4 ранку 19 жовтня у столиці чули звуки вибухів, влада повідомила про роботу ППО.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова начальник КМВА Сергія Попка: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".
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Передісторія:
- Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
- Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
- О 3 ночі Київська обласна адміністрація повідомила, що в області зафіксували російські безпілотники і працює протиповітряна оборона.