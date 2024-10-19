На Київщині працює ППО – ОВА

У Київській області зафіксували російські безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомляє Київська обласна адміністрація

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

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Деталі: Влада закликає мешканців подбати про власну безпеку і до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Також людей просять не фіксувати і не викладати у мережу роботу ППО.

Доповнено: О 7:18 КОВА вдруге повідомила про роботу ППО в області.

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