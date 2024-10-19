Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині працює ППО – ОВА

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 07:25
На Київщині працює ППО – ОВА
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У Київській області зафіксували російські безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомляє Київська обласна адміністрація

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Реклама:

Деталі: Влада закликає мешканців подбати про власну безпеку і до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Також людей просять не фіксувати і не викладати у мережу роботу ППО.

Доповнено: О 7:18 КОВА вдруге повідомила про роботу ППО в області.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Київська областьППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський очікує більше пакетів підтримки України на наступному тижні

футболДинамо вирвало нічию з Шахтарем в "українському класико"

Президентка Грузії: Не визнаємо результати "російських виборів"

Зеленський приїде до Рейк’явіку – прем’єр Фінляндії

Погода на початку тижня потішить відносним теплом

Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону

Усі новини...
Київська область
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
У низці областей України була повітряна тривога через загрозу балістики та дрони
На Київщині від падіння уламка БпЛА згорів будинок – ДСНС
Останні новини
02:24
У Харкові пролунали вибухи
01:53
Росіяни окупували місто Гірник, з якого транслювали українське телебачення на ТОТ Донеччини
01:25
Формула-1Сайнс здобув перемогу, Ферстапен з Норрісом знову зчепились на Гран-прі Мексики
01:20
оновлюєтьсяРосіяни запустили кілька груп ударних БпЛА по Україні з різних напрямків
00:46
Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Гарріс на передвиборчих перегонах
23:58
Глава МЗС Польщі: Європа має стати на бік грузинського народу
23:57
футболОдні не зуміли, інші – не змогли. 6 висновків з матчу "Динамо" – "Шахтар"
23:54
Неординарна чорна комедія "Каос": чому варто подивитися серіал
23:36
Губернатор Воронезької області заявив, що дрони атакували та пошкодили 2 підприємства
23:04
Генштаб: Росіяни отримали жорстку відсіч біля Селидового та втратили майже 200 окупантів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: