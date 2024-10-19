В Киеве работает ПВО – МВА
Суббота, 19 октября 2024, 04:46
После 4 утра 19 октября в столице слышали звуки взрывов, власти сообщили о работе ПВО.
Источник: КГВА в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
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Предыстория:
- Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
- По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
- В 3 ночи Киевская областная администрация сообщила, что в области зафиксировали российские беспилотники и работает противовоздушная оборона.