В Киеве работает ПВО – МВА

Фото с Facebook Генштаба ВСУ

После 4 утра 19 октября в столице слышали звуки взрывов, власти сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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