США: Якщо КНДР відправить війська на війну проти України, це свідчитиме про відчай РФ

У Білому домі заявили, що наразі не можуть підтвердити інформацію про залучення військ КНДР у війну Росії проти України, однак якщо такі дані підтвердяться, США консультуватимуться з союзниками.

Джерело: речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: За його словами, якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".

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Саветт також зазначив, що такий крок також "свідчитиме про зростаючий відчай Росії, оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України".

Пряма мова: "Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля".

Що передувало: Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

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Про перекидання до Росії північнокорейських військових заявила також розвідка Південної Кореї.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що якщо участь північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України підтвердиться, це засвідчить "рівень відчаю" Кремля.