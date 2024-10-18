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В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південної Кореї

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:20
В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південної Кореї
фото: getty images

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.

Джерело: Yonhap

Деталі: Це перше широкомасштабне розгортання північнокорейських сухопутних військ, яке, як очікується, матиме значні наслідки для безпеки не лише на Корейському півострові, а й у Північно-Східній Азії та за її межами.

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У національній розвідувальні службі Південної Кореї заявили, що вона "виявили перевезення північнокорейського спецназу на російську територію за допомогою російських військово-морських транспортних кораблів". Це підтверджує початок північнокорейської військової участі.

За даними розвідки Південної Кореї, 1500 північнокорейських військовослужбовців вже перевезені до Владивостока з районів навколо Чхончжина, Хамхуна і Мусудана за допомогою 4 десантних кораблів і 3 кораблів супроводу РФ. Очікується, що друга транспортна операція відбудеться найближчим часом.

"Очікується, що Північна Корея відправить на війну в Україну близько 12 000 військовослужбовців, включаючи чотири бригади своїх елітних сил спеціальних операцій, 11-ту армійську групу і так званий "Штормовий корпус", - повідомило джерело в розвідці Південної Кореї.

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Війська КНДР в Росії наразі дислокуються на російських військових базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.

Очікується, що вони будуть відправлені на фронт, як тільки завершать акліматизаційну підготовку.

Їм видали російську військову форму і зброю російського виробництва, а також фальшиві посвідчення жителів Якутії-Бурятії в Сибіру, які зовні нагадують північнокорейців.

Водночас у розвідці не надали жодних розвідувальних даних, які б підтверджували твердження про розгортання військ. Також там не уточнили, чи мають інформацію про те, чи брали північнокорейські війська участь у бойових діях.

Водночас в Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея, ймовірно, надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої війська для участі у війні проти України.

 

Передісторія:

КНДРПівденна КореяРосіяЗбройні сили
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