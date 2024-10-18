В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південної Кореї
Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
Джерело: Yonhap
Деталі: Це перше широкомасштабне розгортання північнокорейських сухопутних військ, яке, як очікується, матиме значні наслідки для безпеки не лише на Корейському півострові, а й у Північно-Східній Азії та за її межами.
У національній розвідувальні службі Південної Кореї заявили, що вона "виявили перевезення північнокорейського спецназу на російську територію за допомогою російських військово-морських транспортних кораблів". Це підтверджує початок північнокорейської військової участі.
За даними розвідки Південної Кореї, 1500 північнокорейських військовослужбовців вже перевезені до Владивостока з районів навколо Чхончжина, Хамхуна і Мусудана за допомогою 4 десантних кораблів і 3 кораблів супроводу РФ. Очікується, що друга транспортна операція відбудеться найближчим часом.
"Очікується, що Північна Корея відправить на війну в Україну близько 12 000 військовослужбовців, включаючи чотири бригади своїх елітних сил спеціальних операцій, 11-ту армійську групу і так званий "Штормовий корпус", - повідомило джерело в розвідці Південної Кореї.
Війська КНДР в Росії наразі дислокуються на російських військових базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.
Очікується, що вони будуть відправлені на фронт, як тільки завершать акліматизаційну підготовку.
Їм видали російську військову форму і зброю російського виробництва, а також фальшиві посвідчення жителів Якутії-Бурятії в Сибіру, які зовні нагадують північнокорейців.
Водночас у розвідці не надали жодних розвідувальних даних, які б підтверджували твердження про розгортання військ. Також там не уточнили, чи мають інформацію про те, чи брали північнокорейські війська участь у бойових діях.
Водночас в Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея, ймовірно, надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої війська для участі у війні проти України.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 12 жовтня ISW повідомляв, що кілька тисяч північнокорейських солдат проходять підготовку в РФ, їх можуть перекинути в Україну.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.
- 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
- 16 жовтня Зеленський додав, що Північна Корея постачає Росії також людей, які мають працювати на російських заводах.
- 17 жовтня Зеленський уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.