США: Если КНДР отправит войска на войну против Украины, это будет говорить об отчаянии РФ

В Белом доме заявили, что пока не могут подтвердить информацию о привлечении войск КНДР к войне России против Украины, однако если такие данные подтвердятся, США будут консультироваться с союзниками.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами о последствиях "такого драматического шага".

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Саветт также отметил, что такой шаг также "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России, поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины".

Прямая речь: "Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля".

Что предшествовало: Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь в войну с ноября.

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О переброске в Россию северокорейских военных заявила также разведка Южной Кореи.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что если участие северокорейских военных на стороне РФ в войне против Украины подтвердится, это покажет "уровень отчаяния" Кремля.