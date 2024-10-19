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Сі Цзіньпін наказав підвищити бойову готовність китайських військ

Катерина ТищенкоСубота, 19 жовтня 2024, 22:10
Сі Цзіньпін наказав підвищити бойову готовність китайських військ
Сі Цзіньпін (у центрі) під час інспекції бригади ракетних військ армії Китаю в четвер, фото Xinhua

Після початку військових навчань поблизу Тайваню лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав інтенсифікувати підготовку військ і підвищити бойову готовність у всіх підрозділах.

Джерело: Сі Цзіньпін під час інспекції бригади ракетних військ армії Китаю в четвер, повідомляє в суботу китайське агентство Xinhua

Деталі: Сі Цзіньпін закликав ракетні війська стратегічного призначення країни зміцнювати свій стримуючий і бойовий потенціал і рішуче виконувати завдання, покладені на них партією і народом.

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Виступаючи з промовою, лідер Китаю наголосив на важливості збереження абсолютного керівництва партії над збройними силами.

"Сі зажадав інтенсифікувати підготовку військ і підвищити бойову готовність у всіх підрозділах, а також поліпшити бойові можливості, щоб ефективно захищати національну стратегічну безпеку і ключові інтереси", - пише державне агентство.

Він також наголосив на необхідності посилення цілеспрямованої підготовки з використанням нового обладнання, нових навичок і нових методів ведення бою, поліпшення підтримки і систематичного посилення бойових можливостей.

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Що передувало: 14 жовтня китайські військові розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню, заявивши, що це попередження "сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню", і не назвавши дати їх завершення, що викликало засудження з боку уряду Тайбея.

Разом з тим, експерти Інституту вивчення війни відзначали, що спільні військово-морські навчання Росії та Китаю і візит міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова до Китаю свідчать про інтенсифікацію співпраці країн у сфері оборони.

Китай
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