Си Цзиньпин приказал повысить боевую готовность китайских войск

Си Цзиньпин (в центре) во время инспекции бригады ракетных войск армии Китая в четверг, фото Xinhua

После начала военных учений вблизи Тайваня лидер Китая Си Цзиньпин приказал интенсифицировать подготовку войск и повысить боевую готовность во всех подразделениях.

Источник: Си Цзиньпин во время инспекции бригады ракетных войск армии Китая в четверг, сообщает в субботу китайское агентство Xinhua

Детали: Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения страны укреплять свой сдерживающий и боевой потенциал и решительно выполнять задачи, возложенные на них партией и народом.

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Выступая с речью, лидер Китая подчеркнул важность сохранения абсолютного руководства партии над вооружёнными силами.

"Си потребовал интенсифицировать подготовку войск и повысить боевую готовность во всех подразделениях, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и ключевые интересы", - пишет государственное агентство.

Он также подчеркнул необходимость усиления целенаправленной подготовки с использованием нового оборудования, новых навыков и новых методов ведения боя, улучшения поддержки и систематического усиления боевых возможностей.

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Что предшествовало: 14 октября китайские военные начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня, заявив, что это предупреждение "сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня", и не назвав даты их завершения, что вызвало осуждение со стороны правительства Тайбэя.

Вместе с тем, эксперты Института изучения войны отмечали, что совместные военно-морские учения России и Китая и визит министра обороны России Андрея Белоусова в Китай свидетельствуют об интенсификации сотрудничества стран в сфере обороны.