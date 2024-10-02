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ЦАХАЛ заявив, що завдає ударів по об'єктах "Хезболли" в Бейруті

Ольга Глущенко Середа, 2 жовтня 2024, 02:02
ЦАХАЛ заявив, що завдає ударів по об'єктах Хезболли в Бейруті
Дим над Бейрутом після ізраїльського удару 27 вересня, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про удари по об'єктах "Хезболли" в Бейруті.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно: "ЦАХАЛ наразі завдає ударів по об'єктах терористичного угрупування "Хезболли" в Бейруті".

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Що передувало: Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.

Передісторія:

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  • США очікували, що Іран завдасть ударів балістичними ракетами по Ізраїлю після початку ізраїльської операції проти проіранського угруповання "Хезболла".
  • 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ІзраїльЛіванвійна
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