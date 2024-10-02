ЦАХАЛ заявив, що завдає ударів по об'єктах "Хезболли" в Бейруті

Дим над Бейрутом після ізраїльського удару 27 вересня, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про удари по об'єктах "Хезболли" в Бейруті.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно: "ЦАХАЛ наразі завдає ударів по об'єктах терористичного угрупування "Хезболли" в Бейруті".

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Що передувало: Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.

Передісторія:

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