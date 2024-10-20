ISW: операція у Курській області стимулює Росію обмінювати військовополонених
Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив, що українська операція в Курській області, ймовірно, все більше стимулює Росію брати участь в обміні військовополоненими.
Джерело: ISW
Деталі: 18 жовтня Україна та Росія провели обмін військовополоненими (один на одного) – четвертий обмін з початку української операції у Курській області в серпні 2024 року.
19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула 95 військовополонених.
Серед повернениних, зокрема українські військовослужбовці, які на початку 2022 року захищали "Азовсталь" у Маріуполі, українські нацгвардійці, військовослужбовці Держприкордонслужби України та інші українські військові.
18 жовтня Міноборони Росії заявило, що російська влада також повернула 95 російських військовополонених і що Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) виступили посередником в обміні.
В Українському координаційному штабі з лікування військовополонених зазначають, що багато українських військовополонених, які повернулися, мали важкі захворювання та тяжкі поранення, а також втратили вагу через тортури та недоїдання в російському полоні.
Раніше ISW зазначав, що частота обміну військовополоненими між Україною та Росією значно зросла з початку української операції в Курській області 6 серпня, причому обидві сторони обміняли загалом 267 військовополонених кожна під час трьох окремих обмінів.
Для порівняння, Росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими з 1 січня по 6 серпня 2024 року.
Ключові висновки ISW за 19 жовтня:
- За повідомленнями, українські безпілотники завдали удару по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську в ніч з 18 на 19 жовтня.
- Україна та Росія провели 18 жовтня обмін військовополоненими в форматі "один на один" - четвертий обмін з початку української операції в Курській області в серпні 2024 року. 19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула 95 військовополонених.
- Генеральна прокуратура України повідомила 18 жовтня, що українська влада розпочала розслідування за фактом страти українського військовополоненого в Бахмутському районі у вересні 2024 року.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед на головному українському виступі в Курській області, а також поблизу Торецька, Покровська та Донецька.