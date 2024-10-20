ISW: операция в Курской области стимулирует Россию обменивать военнопленных
Американский Институт изучения войны (ISW) оценил, что украинская операция в Курской области, вероятно, все больше стимулирует Россию участвовать в обмене военнопленными.
Источник: ISW
Детали: 18 октября Украина и Россия провели обмен военнопленными - четвертый обмен с начала украинской операции в Курской области в августе 2024 года.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула 95 военнопленных.
Среди возвращенных, в частности украинские военнослужащие, которые в начале 2022 года защищали "Азовсталь" в Мариуполе, украинские нацгвардейцы, военнослужащие Госпогранслужбы Украины и другие украинские военные.
18 октября Минобороны России заявило, что российские власти также вернули 95 российских военнопленных и что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в обмене.
В Украинском координационном штабе по лечению военнопленных отмечают, что многие украинские военнопленные, которые вернулись, имели тяжелые заболевания и тяжелые ранения, а также потеряли вес из-за пыток и недоедания в российском плену.
Ранее ISW отмечал, что частота обмена военнопленными между Украиной и Россией значительно возросла с начала украинской операции в Курской области 6 августа, причем обе стороны обменяли всего 267 военнопленных каждая во время трех отдельных обменов.
Для сравнения, Россия и Украина провели только три обмена военнопленными с 1 января по 6 августа 2024 года.
Ключевые выводы ISW за 19 октября:
- По сообщениям, украинские беспилотники нанесли удар по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске в ночь с 18 на 19 октября.
- Украина и Россия провели 18 октября обмен военнопленными в формате "один на один" - четвертый обмен с начала украинской операции в Курской области в августе 2024 года. 19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернула 95 военнопленных.
- Генеральная прокуратура Украины сообщила 18 октября, что украинские власти начали расследование по факту казни украинского военнопленного в Бахмутском районе в сентябре 2024 года.
- Недавно российские войска продвинулись вперед на главном украинском выступлении в Курской области, а также вблизи Торецка, Покровска и Донецка.