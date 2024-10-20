У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від російського удару балістикою

Кількість постраждалих від атаки двома балістичними ракетами по Кривому Розі ввечері 19 жовтня зросла до 17 людей, з них 8 людей перебувають у лікарні, стан середньої тяжкості.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Деталі: Пошкоджено 15 будинків, 3 заклади освіти, 3 адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд), 7 об'єктів бізнесу, готель, три пожежні машини, 20 автомобілів - абсолютно мирні цивільні об'єкти.

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Відразу на місце було направлено всі оперативні, медичні та комунальні служби. Ліквідація наслідків ударів триває, сформовані бригади комунальників також нададуть допомогу у закритті вибитих вікон тим, кому потрібна допомога, насамперед пенсіонерам та маломобільним людям.

У Кривому Розі усі служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють.

Нагадаємо: У суботу ввечері російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу.