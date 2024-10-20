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В Кривом Роге возросло количество пострадавших от российского удара баллистикой

Алена ИвашкивВоскресенье, 20 октября 2024, 07:59
В Кривом Роге возросло количество пострадавших от российского удара баллистикой
фото: Сергей Лысак

Количество пострадавших от атаки двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу вечером 19 октября возросло до 17 человек, из них 8 человек находятся в больнице, состояние средней тяжести.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Детали: Повреждены 15 домов, 3 учебных заведения, 3 админздания (райисполком, УТСЗН, Пенсионный фонд), 7 объектов бизнеса, отель, три пожарные машины, 20 автомобилей - абсолютно мирные гражданские объекты.

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Сразу на место были направлены все оперативные, медицинские и коммунальные службы. Ликвидация последствий ударов продолжается, сформированные бригады коммунальщиков также окажут помощь в закрытии выбитых окон тем, кому нужна помощь, прежде всего пенсионерам и маломобильным людям.

В Кривом Роге все службы, больницы, социальные учреждения и коммунальный транспорт работают.

Напомним: В субботу вечером российские войска нанесли баллистические удары по Кривому Рогу.

Кривой Рог
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