Росіяни заявили про атаку понад 100 українських безпілотників

Міністерство оборони Росії заявило, нібито за ніч було збито 110 українських безпілотників.

Джерело: МО РФ

Деталі: Окупанти запевняють, нібито 43 БПЛА знищено над територією Курської області, 27 - над територією Липецької області, 18 - над територією Орловської області, 8 - над територією Нижегородської області, 7 - над територією Бєлгородської області, 6 - над територією Брянської області, і один - над територією Московської області.

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Нагадаємо: У ніч на 20 жовтня в Дзержинську Нижегородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини.