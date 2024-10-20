Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заявили про атаку понад 100 українських безпілотників

Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 08:42
Росіяни заявили про атаку понад 100 українських безпілотників
фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони Росії заявило, нібито за ніч було збито 110 українських безпілотників.

Джерело: МО РФ

Деталі: Окупанти запевняють, нібито 43 БПЛА знищено над територією Курської області, 27 - над територією Липецької області, 18 - над територією Орловської області, 8 - над територією Нижегородської області, 7 - над територією Бєлгородської області, 6 - над територією Брянської області, і один - над територією Московської області.

Реклама:

Нагадаємо: У ніч на 20 жовтня в Дзержинську Нижегородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини.

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
Росія
Дрони атакували завод вибухових речовин у російському Дзержинську
Потрібно просто не припиняти стріляти
Мер Москви: у Підмосков'ї збили безпілотник, що летів на столицю РФ
Останні новини
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
15:39
Опонент Санду відповів, як будуватиме відносини з Україною, якщо стане президентом
15:32
На Миколаївщині росіяни вбили чоловіка, а потім атакували поліцейських
Усі новини...
Реклама:
Реклама: