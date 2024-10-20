Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили об атаке более 100 украинских беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 08:42
Россияне заявили об атаке более 100 украинских беспилотников
фото: генштаб всу

Министерство обороны России заявило, якобы за ночь были сбиты 110 украинских беспилотников.

Источник: МО РФ

Детали: Оккупанты уверяют, якобы 43 БПЛА уничтожено над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, 8 – над территорией Нижегородской области, 7 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области.

Реклама:

Напомним: В ночь на 20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", производящий взрывчатые вещества.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Все новости...
Росcия
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в российском Дзержинске
Нужно просто не переставать стрелять
В Раменском городском округе РФ сбили беспилотник, летевший на Москву.
Последние новости
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
16:04
Футбол"Динамо" – "Шахтер": Превью главного матча первого круга УПЛ
15:52
Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану
15:45
Путин заявил о "разных вариантах ответов" на возможное разрешение бить вглубь РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: