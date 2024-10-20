Россияне заявили об атаке более 100 украинских беспилотников

Министерство обороны России заявило, якобы за ночь были сбиты 110 украинских беспилотников.

Источник: МО РФ

Детали: Оккупанты уверяют, якобы 43 БПЛА уничтожено над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, 8 – над территорией Нижегородской области, 7 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области.

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Напомним: В ночь на 20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", производящий взрывчатые вещества.