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Завод вибухових речовин у РФ уразили дрони СБУ, ССО та ГУР – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 11:26
Завод вибухових речовин у РФ уразили дрони СБУ, ССО та ГУР – джерело
фото: ростех

Уночі на 20 жовтня дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області, який є складовою російського ВПК та перебуває під санкціями країн ЄС і США.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбах

Деталі: Зазначається, що на цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

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Відстань від українського кордону до заводу - 900 км.

Дослівно: "СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова.

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До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі".

Нагадаємо: У ніч на 20 жовтня в Дзержинську Нижегородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини.

Росіябезпілотники
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