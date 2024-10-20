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Завод взрывчатых веществ в РФ поразили дроны СБУ, ССО и ГУР – источник

Валентина Романенко, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 11:26
Завод взрывчатых веществ в РФ поразили дроны СБУ, ССО и ГУР – источник
фото: ростех

Ночью на 20 октября дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, который является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США.

Источник: собеседник УП в спецслужбах

Детали: Отмечается, что на этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

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Расстояние от украинской границы до завода - 900 км.

Дословно: "СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова.

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К экономическим санкциям мы добавили дроновые, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем".

Напомним: В ночь на 20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", производящий взрывчатые вещества.

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