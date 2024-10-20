Україна вдарила, окрім заводу, ще по аеродрому в Липецьку – Генштаб

Уночі на 20 жовтня Силами оборони завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

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Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Також, як вже було відомо, Сили оборони атакували федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ. Там виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

За наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

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Генштаб зазначає, що у районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо: У ніч на 20 жовтня в Дзержинську Нижегородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини.