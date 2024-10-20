Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна вдарила, окрім заводу, ще по аеродрому в Липецьку – Генштаб

Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 14:42
Україна вдарила, окрім заводу, ще по аеродрому в Липецьку – Генштаб
фото: генштаб

Уночі на 20 жовтня Силами оборони завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

Реклама:

Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Також, як вже було відомо, Сили оборони атакували федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ. Там виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

За наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

РЕКЛАМА:

Генштаб зазначає, що у районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо: У ніч на 20 жовтня в Дзержинську Нижегородської області РФ дрони атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", що виробляє вибухові речовини.

ГенштабРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР

Єврокомісія привітала консенсус у G7 щодо $50 млрд для України та назвала внесок ЄС

Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: дата і пояснення

Кабмін частково відновив бронювання військовозобовʼязаних

Франція та Німеччина скептичні щодо плану подолання вето Угорщини на допомогу Україні – ЗМІ

Усі новини...
Завод вибухових речовин у РФ уразили дрони СБУ, ССО та ГУР – джерело
Засуджений на 15 років ексмер Владивостока їде на війну в Україну
Воїни ДШВ показали знищення російських морпіхів на Курщині
Президент ПА НАТО: Ідея Зеленського замінити війська США в Європі українцями недоречна
Останні новини
23:48
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні БпЛА з півночі
23:15
У Києві працює ППО
23:13
Італійка Бріньоне відкрила гірськолижний Кубок світу-2024/25 перемогою в Зольдені
23:08
Авіаперевізник Delta судиться з CrowdStrike: оновлення спричинило масові збої в польотах
22:43
На Закарпатті викрили нову схему перетину чоловіками кордону: на ходу заскочити в поїзд
22:35
футболEl Clasico: як "Реал" і "Барселона" боролися за людину, що змінила історію – Альфредо Ді Стефано
22:17
На Покровському й Курахівському напрямках росіяни атакували по 40 разів – Генштаб
22:00
У Молдові склали ще понад 300 протоколів про підкуп виборців
21:36
Президентка Грузії заявляє про перемогу опозиції
21:30
Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади
Усі новини...
Реклама:
Реклама: