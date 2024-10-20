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Украина ударила, кроме завода, еще по аэродрому в Липецке - Генштаб

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 14:42
Украина ударила, кроме завода, еще по аэродрому в Липецке - Генштаб
фото: генштаб

Ночью на 20 октября Силами обороны нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области РФ.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.

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Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага.

Также, как уже было известно, Силы обороны атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск. Там производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб.

По имеющейся информации на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.

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Генштаб отмечает, что в районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.

Напомним: В ночь на 20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", производящий взрывчатые вещества.

ГенштабРосcиябеспилотники
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