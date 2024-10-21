У Києві двічі за ніч працювала ППО: в трьох районах впали уламки дронів

У ніч на 21 жовтня у Києві двічі працювала протиповітряна оборона, уламки дронів впали в Дніпровському, Соломʼянському та Голосївському районах столиці.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

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Пряма мова Попка: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Доповнено: Близько 4:00 у Києві вдруге за ніч працювала ППО.

За інформацією КМВА, внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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О 5:22 Кличко написав, що внаслідок падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

У Голосївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9-поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає.

Нагадаємо: У неділю ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного й південного напрямків.