Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві двічі за ніч працювала ППО: в трьох районах впали уламки дронів

Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 04:04
У Києві двічі за ніч працювала ППО: в трьох районах впали уламки дронів
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 жовтня у Києві двічі працювала протиповітряна оборона, уламки дронів впали в Дніпровському, Соломʼянському та Голосївському районах столиці.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

Реклама:

Пряма мова Попка: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Доповнено: Близько 4:00 у Києві вдруге за ніч працювала ППО.

За інформацією КМВА, внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

РЕКЛАМА:

О 5:22 Кличко написав, що внаслідок падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. 

У Голосївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9-поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає.

Нагадаємо: У неділю ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного й південного напрямків.

КиївППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: троє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
Росіяни атакували Харків: 12 постраждалих, проблеми з електрикою
DeepState: Ворог окупував ще одне село на Донеччині та просунувся на Харківщині
ISW: Українські сили просунулися на північ від Суджі
Останні новини
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
15:39
Опонент Санду відповів, як будуватиме відносини з Україною, якщо стане президентом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: