В Киеве дважды за ночь работала ПВО: в трех районах упали обломки дронов

В ночь на 21 октября в Киеве дважды работала противовоздушная оборона, обломки дронов упали в Днепровском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram, городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

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Прямая речь Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Дополнено: Около 4:00 в Киеве второй раз за ночь работала ПВО.

По информации КГВА, в результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

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Осуществляется обследование. Пожар не обнаружен. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на эту минуту не поступала.

В 5:22 Кличко написал, что в результате падения обломков беспилотников в Соломенском районе произошло возгорание кровли частного жилого дома. Пожар оперативно локализовали. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе осколком повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме. Пожаров нет. Пострадавших нет.

Напомним: В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.