Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве дважды за ночь работала ПВО: в трех районах упали обломки дронов

Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 04:04
В Киеве дважды за ночь работала ПВО: в трех районах упали обломки дронов
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 октября в Киеве дважды работала противовоздушная оборона, обломки дронов упали в Днепровском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram, городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

Реклама:

Прямая речь Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Дополнено: Около 4:00 в Киеве второй раз за ночь работала ПВО.

По информации КГВА, в результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

РЕКЛАМА:

Осуществляется обследование. Пожар не обнаружен. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на эту минуту не поступала.

В 5:22 Кличко написал, что в результате падения обломков беспилотников в Соломенском районе произошло возгорание кровли частного жилого дома. Пожар оперативно локализовали. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе осколком повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме. Пожаров нет. Пострадавших нет.

Напомним: В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

КиевПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Все новости...
Россия атаковала Кривой Рог баллистикой: трое пострадавших, повреждена инфраструктура
Россияне атаковали Харьков: 12 пострадавших, проблемы с электричеством
DeepState: Враг оккупировал еще одно село в Донецкой области и продвинулся на Харьковщине
ISW: Украинские силы продвинулись к северу от Суджи
Последние новости
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
16:04
Футбол"Динамо" – "Шахтер": Превью главного матча первого круга УПЛ
15:52
Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: