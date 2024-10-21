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Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 4-х, поранена дитина, пошкоджено готель

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 жовтня 2024, 08:13
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 4-х, поранена дитина, пошкоджено готель
Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі через удар росіян балістикою в неділю ввечері зросла до 4-х, серед яких поранення отримала 12-річна дівчинка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Чотири людини постраждало через ракетний удар по Кривому Рогу. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома".

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Деталі: За його словами, серед потерпілих 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу.

 

Також пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок.

 

Лисак повідомив, що Нікопольщину вночі агресор обстріляв з важкої артилерії - вдарив по Марганцю, люди цілі.

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Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що внаслідок атаки на Кривий Ріг балістикою у неділю ввечері пошкоджено цивільну інфраструктуру, троє людей постраждало.

Кривий Рігобстрілжертви
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