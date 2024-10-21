Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 4-х, ранен ребенок, повреждена гостиница

Количество пострадавших в Кривом Роге из-за удара россиян баллистикой в воскресенье вечером возросло до 4-х, среди которых ранения получила 12-летняя девочка.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Четыре человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Будет лечиться дома".

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Детали: По его словам, среди пострадавших 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь.

Также повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

Лысак сообщил, что Никопольщину ночью агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии - ударил по Марганцу, люди целы.

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Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что в результате атаки на Кривой Рог баллистикой в воскресенье вечером повреждена гражданская инфраструктура, трое человек пострадали.