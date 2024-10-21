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Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: троє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Катерина Тищенко, Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 01:27
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: троє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
Кривий Ріг, deepstatemap

Внаслідок атаки на Кривий Ріг балістикою у неділю ввечері пошкоджено цивільну інфраструктуру, троє людей постраждало.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: О 23:30 Лисак повідомив про ракетну атаку на Кривий Ріг.

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"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Деталі уточнюємо", - написав він.

Вілкул уточнив, що росіяни вдарили балістикою й попередив про можливість повторних пусків.

Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок удару по Кривому Рогу постраждав чоловік, йому надають медичну допомогу.

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Вілкул додав, що внаслідок удару "дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу". На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

Доповнено: Вілкул повідомив, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до трьох осіб. З них двох госпіталізовано до лікарні, їхній стан середньої важкості, життю нічого не загрожує.

За його словами, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури міста та район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу.

На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

Штаб допомоги людям розгортають перед ПК "Центральний", вул. Романа Шухевича 19. Будівельні матеріали вже відвантажуються із матеріального резерву.

Що передувало: У суботу ввечері російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу.

Постраждало 17 людей.

Кривий Рігракетний удар
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