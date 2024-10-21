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Сирський у грудні прийме рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 жовтня 2024, 08:53
Сирський у грудні прийме рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки
Олександр Сирський, фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що у грудні прийматиме рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та не виключає збільшення термінів цієї підготовки у тому разі, якщо дозволятиме оперативна обстановка.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова: "Провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців. Життя наших воїнів – безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах. У нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад".

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Деталі: За словами Сирського, він заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Також головнокомандувач заслухав доповідь  щодо пілотного проекту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.

"У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки", - підкреслив Сирський.

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Він зазначив, що справжнім флагманом підготовки особового складу стали десантно-штурмові війська. "Нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати і в інших складових Сил оборони", - вважає головнокомандувач.

"За підсумками наради визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід", - зазначив Сирський.

Що було раніше: Перед цим заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін на брифінгу в Києві повідомив, що на базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) збільшили з 30 днів до 1,5 місяці.

СирськийЗбройні сили
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