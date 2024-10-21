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Сырский в декабре примет решение о новой модели базовой общевойсковой подготовки

Станислав ПогориловПонедельник, 21 октября 2024, 08:53
Сырский в декабре примет решение о новой модели базовой общевойсковой подготовки
Олександр Сырский, фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что в декабре будет принимать решение о новой модели базовой общевойсковой подготовки (БОВП) и не исключает увеличения сроков этой подготовки в том случае, если позволит оперативная обстановка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Провел рабочее совещание по вопросам совершенствования подготовки военнослужащих. Жизнь наших воинов - бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения - качественная подготовка на всех этапах. В совещании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины, представители учебных центров и боевых бригад".

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Детали: По словам Сырского, он заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Также главнокомандующий заслушал доклад о пилотном проекте, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.

"В декабре буду принимать решение о новой модели БЗВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки", - подчеркнул Сырский.

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Он отметил, что настоящим флагманом подготовки личного состава стали десантно-штурмовые войска. "Новые подходы к подготовке, которые применяются в ДШВ, должны применять и в других составляющих Сил обороны", - считает главнокомандующий.

"По итогам совещания определил задачи по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт", - отметил Сырский.

Что предшествовало: Перед этим заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин на брифинге в Киеве сообщил, что на базе четырех учебных центров Вооруженных сил продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП) увеличили с 30 дней до 1,5 месяца.

СырскийВооруженные силы
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