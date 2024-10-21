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Росіяни розшукали північнокорейців, які втекли з "бурятського батальйону": можуть кинути на штурм – джерела

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 жовтня 2024, 10:31
Росіяни розшукали північнокорейців, які втекли з бурятського батальйону: можуть кинути на штурм – джерела
Комарицький район Брянської області РФ, де відшукали півніічнокорейських втікачів. скриншот гуглмапи

Росіяни розшукали і затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій ЗС РФ у Курській області, їх  можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.

Джерело: співрозмовники УП в українських спецслужбах.

Деталі: За даними джерел, близько 40 військових інструкторів із Північної Кореї разом із півсотнею російських окупантів перебували на позиціях у лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області. 

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Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців ЗС РФ з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість російські солдати навчали представників КНДР веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду війни в Україні.

За даними спецслужби, після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї залишили в лісі на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ.

За дві доби, 16 жовтня їх розшукали й затримали російські окупанти в Комарицькому районі Брянської області. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів

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Як повідомляють джерела, наразі усіх 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі перемістили у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.

Що передувало: 15 жовтня стало відомо, що російські окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, при цьому 18 військовослужбовців із Північної Кореї скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ. За даними джерел УП, подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

КНДРвійнаРосія
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