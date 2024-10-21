Россияне разыскали сбежавших из "бурятского батальона" северокорейцев: могут бросить на штурм – источники

Россияне разыскали и задержали 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций ВС РФ в Курской области, их могут задействовать в штурмовых действиях против ВСУ.

Источник: собеседники УП в украинских спецслужбах.

Детали: По данным источников, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

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Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. Взамен российские солдаты обучали представителей КНДР ведению современного пехотного боя с использованием опыта войны в Украине.

По данным спецслужбы, после окончания курса обучения, военнослужащих Северной Кореи оставили в лесу на несколько дней без продуктов питания и без указаний относительно дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Через двое суток, 16 октября их разыскали и задержали российские оккупанты в Комаричском районе Брянской области. Расстояние от места побега составляло около 60 километров

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Как сообщают источники, сейчас всех 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе переместили в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.

Что предшествовало: 15 октября стало известно, что российские оккупанты сформировали "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР, при этом 18 военнослужащих из Северной Кореи совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ. По данным источников УП, событие имело место в 7 километрах от государственной границы с Украиной.