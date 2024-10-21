Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове, НГУ відбиває штурми
Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку.
Джерело: пресслужба НГУ
Дослівно: "Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога".
Деталі: Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти.
Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.
На відео – бойова робота 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг".
Ворог дуже активно штурмує Селидове. Бійці Нацгвардії тримають оборону.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2024
відео - 15 бригада НГУ "Кара-Даг" pic.twitter.com/LfosJfWvfz
Що передувало: Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомляв, що російські окупанти намагаються поєднувати штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області з охопленням міста з флангів: противник вдається до артилерійських обстрілів та авіаційних ударів з використанням КАБів.