Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове, НГУ відбиває штурми

Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: "Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога".



Деталі: Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти.



Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.



На відео – бойова робота 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг".

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Ворог дуже активно штурмує Селидове. Бійці Нацгвардії тримають оборону.

відео - 15 бригада НГУ "Кара-Даг" pic.twitter.com/LfosJfWvfz — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2024

Що передувало: Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомляв, що російські окупанти намагаються поєднувати штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області з охопленням міста з флангів: противник вдається до артилерійських обстрілів та авіаційних ударів з використанням КАБів.