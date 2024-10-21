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Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове, НГУ відбиває штурми

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 жовтня 2024, 11:38
Ворог кидає велику кількість піхоти на Селидове, НГУ відбиває штурми
скриншот мапи Deep State

Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: "Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога".

Деталі: Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти.

Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.

На відео – бойова робота 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг".

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Що передувало: Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомляв, що російські окупанти намагаються поєднувати штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області з охопленням міста з флангів: противник вдається до артилерійських обстрілів та авіаційних ударів з використанням КАБів.

Донецька областьвійнаНацгвардія
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